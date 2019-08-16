Повідомлено про підозру італійцю, що воював на боці “ДНР” - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Заочно повідомлено про підозру громадянину Італії, який воював проти українських захисників. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької области, передає УНН.
Прокуратурою Донецької області погоджено заочне повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України, 27-річному громадянину Італії, представнику закордонних ЗМІ, який зі зброєю у руках воював проти Збройних Сил України.
“У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2015 року чоловік прибув на територію Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань. Виконуючи обов’язки військового журналіста засобів масової інформації псевдодержавного утворення „ДНР“, діючи у супереч міжнародних правових регламентацій ведення журналістської діяльності у зоні ведення бойових дій, неодноразово здійснював виїзди у військовій формі бойовиків „ДНР“ до СМТ Гольмівське Микитівського Району м. Горлівки Донецької області із автоматом Калашнікова та пістолетом марки ПМ та набоїв до них”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що у найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, бойовики “ДНР” заявили про готовність обміну полоненими за формулою “102 на 50”.