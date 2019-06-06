Вернуть медали: финал африканской Лиги чемпионов обязали переиграть

Решающая игра турнира между "Эсперанс" из Туниса и марокканским "Видад Касабланка" закончилась после часа игрового времени. Причиной этого стал отказ от продолжения встречи футболистами из Касабланки. По их мнению взятие ворот, которое не было засчитано, необходимо было пересмотреть в системе видео повторов (VAR). Однако бригада арбитров даже не стала этого делать.

На поле появился председатель Конфедерации африканского футбола Ахмед Ахмед, который хотел урегулировать ситуацию. Из-за длительной паузы, которая длилась более часа, рефери дал финальный свисток - 1:0 в пользу "Эсперанса".

Примечательно, что взятие ворот уравняло бы общий счет (2:2 по сумме матчей), поскольку первый матч в Марокко закончился также 1:1.

Стоит отметить, что уже через пять дней в исполкоме Африканской конфедерации футбола было принято решение о переигровке игры в ответ финала Лиги чемпионов. При этом, матч должен состояться за пределами Туниса. Кроме того, футболисты "Эсперансу" должны отдать медали, которые получили за выигрыш в соревнованиях.

Добавим, что дата переигровки будет объявлена позже, но это точно произойдет после 19 июля, когда завершится Кубок Африки.