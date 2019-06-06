Повернути медалі: фінал африканської Ліги чемпіонів зобов'язали переграти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Скандальний фінальний поєдинок у відповідь африканської Ліги чемпіонів зобов'язали переграти, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Африканської конфедерації футболу.
Вирішальна гра турніру у відповідь між "Есперансом" з Тунісу та марокканським "Відад Касабланкою" закінчилася після години ігрового часу. Причиною цього стала відмова від продовження зустрічі футболістами із Касабланки. На їх думку взяття воріт, яке не було зараховане, необхідно було переглянути у системі відео повторів (VAR). Проте бригада арбітрів навіть не стала цього робити.
На полі з'явився і голова Конфедерації африканського футболу Ахмед Ахмед, який хотів врегулювати ситуацію. Через тривалу паузу, яка тривала більше години, рефері дав фінальний свисток – 1:0 на користь "Есперанса".
Примітно, що взяття воріт зрівняло би загальний рахунок (2:2 по сумі матчів), оскільки перший матч в Марокко закінчився також 1:1.
Варто відзначити, що вже через п'ять днів на виконкомі Африканської конфедерації футболу було прийнято рішення про перегравання гри у відповідь фіналу Ліги чемпіонів. При цьому, матч повинен відбутися за межами Тунісу. Крім того, футболісти "Есперансу" мають віддати медалі, які отримали за виграш в змаганнях.
Додамо, що дата перегравання буде оголошена пізніше, але це точно відбудеться після 19 липня, коли завершиться Кубок Африки.