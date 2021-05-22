Возвращение после двухлетней паузы: легендарный Пакьяо проведет бой за чемпионские пояса

Детали

Встреча пройдет в Лас-Вегасе 21 августа. 31-летний Спенс владеет поясами WBC и IBF, которые и будут стоять на кону.

Для филиппинского сенатора бой с непобежденным Спенсом станет первым с июля 2019 года, когда Пакьяо раздельным решением судей победил американца Кита Турмана.

Заметим, что Спенс последний раз дрался в декабре прошлого года, когда победил Данные Гарсию.

Дополнение

42-летний Пакьяо имеет в активе 62 победы при 7 поражениях. Спенс еще ни разу не проиграл, выиграв все свои 27 боев.