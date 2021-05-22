Возвращение после двухлетней паузы: легендарный Пакьяо проведет бой за чемпионские пояса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Бывший чемпион мира филиппинец Мэнни Пакьяо проведет поединок с чемпионом WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим, передает УНН со ссылкой на страницу Пакьяо в Instagram.
Детали
Встреча пройдет в Лас-Вегасе 21 августа. 31-летний Спенс владеет поясами WBC и IBF, которые и будут стоять на кону.
Для филиппинского сенатора бой с непобежденным Спенсом станет первым с июля 2019 года, когда Пакьяо раздельным решением судей победил американца Кита Турмана.
Заметим, что Спенс последний раз дрался в декабре прошлого года, когда победил Данные Гарсию.
Дополнение
42-летний Пакьяо имеет в активе 62 победы при 7 поражениях. Спенс еще ни разу не проиграл, выиграв все свои 27 боев.