Повернення після дворічної паузи: легендарний Пак'яо проведе бій за чемпіонські пояси
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Колишній чемпіон світу філіппінець Менні Пак'яо проведе поєдинок з чемпіоном WBC і IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом-молодшим, передає УНН з посиланням на сторінку Пак'яо в Instagram.
Деталі
Зустріч пройде у Лас-Вегасі 21 серпня. 31-річний Спенс володіє поясами WBC і IBF, які і будуть стояти на кону.
Для філіппінського сенатора бій з непереможеним Спенсом стане першим з липня 2019 року, коли Пак'яо роздільним рішенням суддів переміг американця Кіта Турмана.
Зауважимо, що Спенс останній раз бився в грудні минулого року, коли переміг Дані Гарсію.
Доповнення
42-річний Пак'яо має в активі 62 перемоги при 7 поразках. Спенс ще жодного разу не програв, вигравши всі свої 27 боїв.