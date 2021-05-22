Повернення після дворічної паузи: легендарний Пак'яо проведе бій за чемпіонські пояси

Деталі

Зустріч пройде у Лас-Вегасі 21 серпня. 31-річний Спенс володіє поясами WBC і IBF, які і будуть стояти на кону.

Для філіппінського сенатора бій з непереможеним Спенсом стане першим з липня 2019 року, коли Пак'яо роздільним рішенням суддів переміг американця Кіта Турмана.

Зауважимо, що Спенс останній раз бився в грудні минулого року, коли переміг Дані Гарсію.

Доповнення

42-річний Пак'яо має в активі 62 перемоги при 7 поразках. Спенс ще жодного разу не програв, вигравши всі свої 27 боїв.