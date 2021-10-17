Возвращение непобедимого: украинский боксер Шелестюк победил нокаутом в первом за 20 месяцев бое
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. 35-летний украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) одержал победу в первом с января 2020 года поединке на профессиональном ринге, сообщает УНН.
Детали
Бой состоялся в Мексике. Выступал украинец против 40-летнего боксера Эрнесто Эспаны (31-3-1, 26 КО) в полусреднем весе.
Бой продлился все запланированные 10 раундов. Украинец доминировал весь бой, а в начале десятого раунда отправил соперника на настил. Однако рефери не засчитал нокдаун. Впрочем, уже ближе к концу последнего раунда рефери вынужден был остановить бой, после того как Шелестюк зажал соперника у канатов и провел серию эффективных ударов.
Шелестюк одержал победу техническим нокаутом.
Для Тараса Шелестюка это 19 победа в 19 боях в профессиональном боксе.