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Повернення непереможного: український боксер Шелестюк переміг нокаутом у першому за 20 місяців бою

Київ • УНН

 • 25761 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. 35-річний український боксер Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) здобув перемогу у першому з січня 2020 року двобої на професійному ринзі, повідомляє УНН.

Деталі

Бій відбувся у Мексиці. Виступав українець проти 40-річного боксера Рікардо Ернесто Еспани (31-3-1, 26 КО) в напівсередній ваговій категорії.

Бій тривав усі заплановані 10 раундів. Українець переважав весь бій, а на початку десятого раунду відправив суперника на настил. Однак рефері не зарахував нокдаун. Втім вже ближче до кінця останнього раунду рефері змушений був зупинити бій, після того як Шелестюк затис суперника біля канатів та провів серію ефективних ударів.

Шелестюк здобув перемогу технічним нокаутом.

Для Тараса Шелестюка це 19 перемога в 19 боях у професійному боксі.

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