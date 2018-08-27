Наводнения в Индии забрали жизни почти 450 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений в индийском штате Керала достигло 445 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Число эвакуированных составило 800 тысяч человек, более 5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения.
В регионе идут поисково-спасательные работы.
В результате муссонных дождей в штате затоплены основные дороги, мосты и дома, селевые потоки уничтожили 32500 гектаров сельхозугодий.
Нанесенный непогодой ущерб оценивается почти в три миллиарда долларов.
Напомним, в штате Керала на юге Индии более миллиона человек разместили в лагерях по оказанию помощи пострадавшим от ливней и наводнений, в результате которых погибли более 410 человек.