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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнения в Индии забрали жизни почти 450 человек

Киев • УНН

 • 9224 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений в индийском штате Керала достигло 445 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Наводнения в Индии забрали жизни почти 450 человек

Число эвакуированных составило 800 тысяч человек, более 5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения.

В регионе идут поисково-спасательные работы.

В результате муссонных дождей в штате затоплены основные дороги, мосты и дома, селевые потоки уничтожили 32500 гектаров сельхозугодий.

Нанесенный непогодой ущерб оценивается почти в три миллиарда долларов.

Напомним, в штате Керала на юге Индии более миллиона человек разместили в лагерях по оказанию помощи пострадавшим от ливней и наводнений, в результате которых погибли более 410 человек.

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