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Повені в Індії забрали життя майже 450 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кількість жертв сильних дощів і викликаних ними повеней в індійському штаті Керала досягла 445 осіб, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Повені в Індії забрали життя майже 450 осіб

Кількість евакуйованих склала 800 тисяч чоловік, понад 5 тисяч осіб перебувають в пунктах тимчасового розміщення.

У регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи.

В результаті мусонних дощів в штаті затоплені основні дороги, мости і будинки, селеві потоки знищили 32500 гектарів сільгоспугідь.

Нанесений негодою збиток оцінюються майже в три мільярди доларів.

Нагадаємо, в штаті Керала на півдні Індії понад мільйон людей розмістили в таборах з надання допомоги постраждалим від злив і повеней, в результаті яких загинули більше 410 осіб.

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