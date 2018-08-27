Повені в Індії забрали життя майже 450 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кількість жертв сильних дощів і викликаних ними повеней в індійському штаті Керала досягла 445 осіб, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Кількість евакуйованих склала 800 тисяч чоловік, понад 5 тисяч осіб перебувають в пунктах тимчасового розміщення.
У регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи.
В результаті мусонних дощів в штаті затоплені основні дороги, мости і будинки, селеві потоки знищили 32500 гектарів сільгоспугідь.
Нанесений негодою збиток оцінюються майже в три мільярди доларів.
Нагадаємо, в штаті Керала на півдні Індії понад мільйон людей розмістили в таборах з надання допомоги постраждалим від злив і повеней, в результаті яких загинули більше 410 осіб.