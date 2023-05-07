Наводнения на востоке ДР Конго убили почти 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Количество погибших в результате наводнений и оползней на востоке Демократической Республики Конго возросло почти до 400 человек, сообщил в воскресенье официальный представитель администрации. Об этом пишет AFP, информирует УНН.
Детали
По словам Томаса Бакенги, администратора территории Калехе, где расположены пострадавшие деревни, после наводнения на прошлой неделе было извлечено не менее 394 тел.
Он добавил, что 142 тела были обнаружены в деревне Бушушу, 132 в Ньямукубе и 120 были найдены плавающими на озере Киву.
"С четверга мы каждую минуту находим тела и хороним их", - сказал Бакенга.
Проливные дожди в районе Калехе провинции Южное Киву в четверг вызвали разлив рек, что привело к оползням, охватившим окружающие деревни.
В целом было затоплено несколько деревень, смыто много домов, опустошены поля, когда реки в регионе вышли из берегов.
В понедельник будет отмечаться день национального траура с приспущенными флагами "в память о погибших соотечественниках", объявило правительство страны.
Дополнение
Катастрофа в восточной части Демократической Республики Конго произошла через два дня после того, как наводнения унесли жизни по меньшей мере 131 человека и разрушили тысячи домов в соседней Руанде, расположенной по другую сторону озера Киву.
В субботу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования жертвам катастрофических наводнений в Руанде и ДР Конго.
В прошлом месяце оползень, спровоцированный ливнями, унес жизни около 20 человек в провинции Северное Киву.
ДР Конго, огромная страна размером с континентальную Западную Европу, является одной из беднейших стран мира, пронизанная коррупцией и конфликтами.