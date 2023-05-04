Руанда подсчитывает убытки после наводнений и оползней, которые унесли жизни 130 человек

Детали

Реки грязи смыли дома и другую инфраструктуру и перекрыли дороги в нескольких частях страны, особенно в Западной провинции, граничащей с озером Киву, где, как сообщалось, были наибольшие разрушения.

Правительство доставило предметы первой необходимости в наиболее пострадавшие районы, где эвакуированные укрываются в палатках. Им посоветовали оставаться там до тех пор, пока не прекратится дождь, опасаясь новых оползней и наводнений, когда реки все еще бурлят, а земля нестабильна.

«В настоящее время число погибших составляет 130 человек. На данный момент мы не знаем общего количества бездомных, но подсчет продолжается», - сказал AFP заместитель официального представителя правительства Ален Мукуралинда.

«Мы знаем, что более 5100 домов было разрушено, и в каждом из них жили семьи».

По данным правительства, еще 2500 домов частично повреждены.

Мукуралинда сказал, что в результате стихийного бедствия пострадали 77 человек, в том числе 36 человек, которые все еще находятся в больнице с серьезными травмами.

Правительство выделит компенсацию в размере 100 000 руандийских франков (110 долларов США) каждой семье за каждого родственника, погибшего в результате стихийного бедствия.

Добавим

Восточная Африка часто страдает от смертоносной погоды во время дождей, и Уганда также пострадала в последние дни: шесть человек погибли в результате оползня.

В прошлом месяце по меньшей мере 14 человек погибли в результате ливней, вызвавших наводнения и оползни на юге Эфиопии, погибли сотни голов скота и были повреждены десятки домов.

Эксперты говорят, что экстремальные погодные явления происходят все чаще и интенсивнее из-за изменения климата, и Африка, которая меньше всего способствует глобальному потеплению, несет на себе основное бремя.