Руанда підраховує збитки після повеней та зсувів, які забрали життя 130 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Потужні повені та зсуви прокотилися країною, вбивши щонайменше 130 людей і залишивши багато тисяч без даху над головою. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
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Річки бруду змили будинки та іншу інфраструктуру і перекрили дороги в кількох частинах країни, особливо в Західній провінції, що межує з озером Ківу, де, як повідомлялося, були найбільші руйнування.
Уряд доставив предмети першої необхідності до найбільш постраждалих районів, де евакуйовані ховаються в наметах. Їм порадили залишатися там доти, доки не припиниться дощ, побоюючись нових зсувів і повеней, коли річки все ще вирують, а земля нестабільна.
«Зараз кількість загиблих становить 130 людей. На даний момент ми не знаємо загальної кількості безпритульних, але підрахунок продовжується», - сказав AFP заступник офіційного представника уряду Ален Мукуралінда.
«Ми знаємо, що понад 5100 будинків було зруйновано, і в кожному з них мешкали сім'ї».
За даними уряду, ще 2500 будинків частково пошкоджено.
Мукуралінда сказав, що внаслідок стихійного лиха постраждали 77 осіб, у тому числі 36 осіб, які все ще перебувають у лікарні із серйозними травмами.
Уряд виділить компенсацію у розмірі 100 000 руандійських франків (110 доларів США) кожній родині за кожного родича, який загинув унаслідок стихійного лиха.
Додамо
Східна Африка часто страждає від смертоносної погоди під час дощів, і Уганда також постраждала в останні дні: шестеро людей загинули внаслідок зсуву ґрунту.
Минулого місяця щонайменше 14 людей загинули внаслідок злив, що викликали повені та зсуви на півдні Ефіопії, загинули сотні голів худоби та були пошкоджені десятки будинків.
Експерти кажуть, що екстремальні погодні явища відбуваються все частіше та інтенсивніше через зміну клімату, і Африка, яка найменше сприяє глобальному потеплінню, несе на собі основний тягар.