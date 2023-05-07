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Повені на сході ДР Конго вбили майже 400 осіб

Повені на сході ДР Конго вбили майже 400 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Кількість загиблих внаслідок повеней та зсувів на сході Демократичної Республіки Конго зросла майже до 400 осіб, повідомив у неділю офіційний представник адміністрації. Про це пише AFP, інформує УНН.

Деталі

За словами Томаса Бакенгі, адміністратора території Калехе, де розташовані постраждалі села, після повені минулого тижня було вилучено не менше 394 тіл.

Він додав, що 142 тіла було виявлено в селі Бушушу, 132 у Ньямукубі і 120 було знайдено плаваючими на озері Ківу.
"З четверга ми щохвилини знаходимо тіла і ховаємо їх", - сказав Бакенга.

Проливні дощі в районі Калехе провінції Південне Ківу в четвер викликали розлив річок, що призвело до зсувів, що охопили навколишні села.

Загалом було затоплено кілька сіл, змито багато будинків, спустошено поля, коли річки в регіоні вийшли з берегів.

У понеділок відзначатиметься день національної жалоби з приспущеними прапорами "на згадку про загиблих співвітчизників", оголосив уряд країни.

Доповнення

Катастрофа у східній частині Демократичної Республіки Конго сталася через два дні після того, як повені забрали життя щонайменше 131 особи і зруйнували тисячі будинків у сусідній Руанді, розташованій з іншого боку озера Ківу.

У суботу Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив співчуття жертвам катастрофічних повеней у Руанді та ДР Конго.

Минулого місяця зсув, спровокований зливами, забрав життя близько 20 людей у провінції Північне Ківу.

ДР Конго, величезна країна розміром із континентальну Західну Європу, є однією з найбідніших країн світу, пронизаною корупцією та конфліктами.

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