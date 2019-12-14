Свергнутого президента Судана приговорили к двум годам заключения в реабилитационной клинике

Омару аль-Баширу предъявили обвинения после того, как в его доме обнаружили доллары, евро и суданские фунты на сумму в 130 миллионов долларов. Он не признал вину.

Как сообщает Associated Press, аль-Баширу 75 лет, поэтому он будет отбывать срок в реабилитационной клинике для пожилых людей, осужденных за преступления, за которые не предусмотрена смертная казнь.

В отношении аль-Башира также выдвинули обвинения в убийстве протестующих во время восстания в Судане. Приговор по этому делу пока не вынесен.

Международный уголовный суд (МУС) в 2010 году выдал ордер на арест Омара аль-Башира. Его обвиняют в геноциде, совершенном в ходе межэтнического конфликта в Дарфуре, начавшегося в 2003 году. Жертвами конфликта стали сотни тысяч человек. Новые власти Судана отказались выдавать аль-Башира МУС.

Добавим, что в Судане распустили партию свергнутого експрезидента.