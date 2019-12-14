Поваленого президента Судану засудили до двох років ув'язнення в реабілітаційній клініці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Суд засудив колишнього президента Судану Омара аль-Башира, відстороненого від влади у квітні, до двох років ув’язнення за звинуваченням у корупції і відмиванні грошей, пише УНН з посиланням на Associated Press.
Омару аль-Баширу пред’явили звинувачення після того, як в його будинку виявили долари, євро і суданські фунти на суму в 130 мільйонів доларів. Він не визнав провину.
Як повідомляє Associated Press, аль-Баширу 75 років, тому він буде відбувати термін в реабілітаційній клініці для літніх людей, засуджених за злочини, за які не передбачена смертна кара.
Відносно аль-Башира також висунули звинувачення у вбивстві протестувальників під час повстання в Судані. Вирок у цій справі поки не винесено.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) в 2010 році видав ордер на арешт Омара аль-Башира. Його звинувачують в геноциді, здійсненому в ході міжетнічного конфлікту в Дарфурі, що почався в 2003 році. Жертвами конфлікту стали сотні тисяч людей. Нова влада Судану відмовилася видавати аль-Башира МКС.
Додамо, що у Судані розпустили партію поваленого експрезидента.