Поезда в киевском метро будут ездить чаще
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. С понедельника, 2 октября, интервалы между поездами столичного метро будут уменьшены. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен», пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в результате уменьшения интервалов средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 02:30 – 03:00 мин. В межпиковое время ожидания поезда – 05:00 – 05:30 мин.
Интервалы в выходные дни пока остаются без изменений, поезд будет прибывать каждые 6-7 минут.
Изменения в графике движения поездов, как ожидается, позволят обеспечить более комфортную поездку для пассажиров, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные – более 500 тысяч. Однако, это все равно низкий показатель для инфраструктуры киевского метрополитена, говорится в сообщении.
Напомним
Во время воздушной тревоги движение поездов на наземных участках останавливается и все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно.
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