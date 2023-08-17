Здорожчання проїзду у громадському транспорті столиці до завершення воєнного стану не буде - КМДА

Деталі

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також", – наголосив Кандибор.

Доповнення

Напередодні директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор зазначив, що як орган управління, який думає про розвиток своєї структури та інфраструктури, вважає, що сьогодні вартість проїзду повинна становити близько 30 гривень, тоді підприємства зможуть повністю забезпечувати себе на балансі та закуповувати все необхідне.