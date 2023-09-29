Потяги в київському метро будуть їздити частіше
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Із понеділка, 2 жовтня, інтервали між поїздами столичного метро буде зменшено. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен», пише УНН.
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Як повідомляється, у результаті зменшення інтервалів середній проміжок часу між поїздами в годину пік становитиме 02:30 – 03:00 хв. У міжпіковий час очікування поїзда – 05:00 – 05:30 хв.
Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні 6-7 хвилин.
Зміни у графіку руху поїздів, як очікується, дозволять забезпечити більш комфортну поїздку для пасажирів, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні становлять понад 800 тисяч, а у вихідні – більше ніж 500 тисяч. Проте, це все одно низький показник для інфраструктури київського метрополітену, ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Під час повітряної тривоги рух поїздів на наземних ділянках зупиняється та всі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.
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