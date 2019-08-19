Поезд задержался в пути из-за травмирования женщины на путях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Поезд "Львов - Киев" задержался в пути почти на час из-за травмирования женщины на путях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"18 августа, в 11:55, на железнодорожном перегоне "Задворье - Красное" пассажирский поезд № 750 сообщением "Львов - Киев" травмировал жительницу поселка Красное 1956 года рождения, которая была госпитализирована в Бускую ЦРБ", - сообщили в департаменте.
Женщине поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом правого плеча, закрытый перелом левой руки".
"Задержка поезда составила 48 минут", - указали в ОГА.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, двое мужчин погибли под колесами поездов в Черниговской области.