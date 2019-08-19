Потяг затримався у дорозі через травмування жінки на коліях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Потяг "Львів - Київ" затримався у дорозі майже на годину через травмування жінки на коліях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"18 серпня, об 11:55, на залізничному перегоні "Задвір'я - Красне" пасажирський потяг № 750, сполученням "Львів - Київ" травмував мешканку селища Красне 1956 року народження, яку було госпіталізовано у Буську ЦРЛ", - повідомили у департаменті.
Жінці встановили діагноз "закрита черепно-мозкова травма, відкритий перелом правого плеча, закритий перелом лівої руки".
"Затримка потягу становила 48 хвилин", - вказали в ОДА.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, двоє чоловіків загинули під колесами поїздів на Чернігівщині.