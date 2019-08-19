Двоє чоловіків загинули під колесами поїздів на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Двоє чоловіків загинули під колесами поїздів за минулу добу на Чернігівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Нещасні випадки сталися зранку і ввечері 18 серпня.
"Біля 100 км пікету № 10 потягом № 6892 сполученням "Горностаївка - Чернігів" було смертельно травмовано особу чоловічої статі (особа встановлюється)", - вказали в департаменті.
Затримка руху потягу, як зазначається, становила 16 хвилин.
"Неподалік станції Количівка резервним локомотивом №4401 сполученням "Ніжин - Чернігів" було смертельно травмовано особу чоловічої статі (особа встановлюється)", - повідомили в ОДА про другий інцидент.
У цьому випадку затримки руху потягів не було.
Нагадаємо, з початку року під колесами поїздів загинули близько 200 людей.