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Двоє чоловіків загинули під колесами поїздів на Чернігівщині

Двоє чоловіків загинули під колесами поїздів на Чернігівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Двоє чоловіків загинули під колесами поїздів за минулу добу на Чернігівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Нещасні випадки сталися зранку і ввечері 18 серпня.

"Біля 100 км пікету № 10 потягом № 6892 сполученням "Горностаївка - Чернігів" було смертельно травмовано особу чоловічої статі (особа встановлюється)", - вказали в департаменті.

Затримка руху потягу, як зазначається, становила 16 хвилин.

"Неподалік станції Количівка резервним локомотивом №4401 сполученням "Ніжин - Чернігів" було смертельно травмовано особу чоловічої статі (особа встановлюється)", - повідомили в ОДА про другий інцидент.

У цьому випадку затримки руху потягів не було.

Нагадаємо, з початку року під колесами поїздів загинули близько 200 людей.

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