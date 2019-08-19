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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42172 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118957 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120833 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125142 просмотра

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6 марта, 07:39 • 128089 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152837 просмотра

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Двое мужчин погибли под колесами поездов в Черниговской области

Двое мужчин погибли под колесами поездов в Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 13641 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Двое мужчин погибли под колесами поездов за минувшие сутки в Черниговской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Несчастные случаи произошли утром и вечером 18 августа.

"У 100 км пикета № 10 поездом № 6892 сообщением "Горностаевка - Чернигов" был смертельно травмирован мужчина (личность устанавливается)", - указали в департаменте.

Задержка движения поезда, как отмечается, составляла 16 минут.

"Неподалеку станции Колычевка резервным локомотивом №4401 сообщением "Нежин - Чернигов" был смертельно травмирован мужчина (личность устанавливается)", - сообщили в ОГА о втором инциденте.

В этом случае задержки движения поездов не было.

Напомним, с начала года под колесами поездов погибли около 200 человек.

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