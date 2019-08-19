Двое мужчин погибли под колесами поездов в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Двое мужчин погибли под колесами поездов за минувшие сутки в Черниговской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Несчастные случаи произошли утром и вечером 18 августа.
"У 100 км пикета № 10 поездом № 6892 сообщением "Горностаевка - Чернигов" был смертельно травмирован мужчина (личность устанавливается)", - указали в департаменте.
Задержка движения поезда, как отмечается, составляла 16 минут.
"Неподалеку станции Колычевка резервным локомотивом №4401 сообщением "Нежин - Чернигов" был смертельно травмирован мужчина (личность устанавливается)", - сообщили в ОГА о втором инциденте.
В этом случае задержки движения поездов не было.
Напомним, с начала года под колесами поездов погибли около 200 человек.