Поезд Трускавец-Днепропетровск задержался в пути из-за непогоды
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Обильный снегопад внес коррективы в график движения поездов. Сейчас задерживаются в пути около 10 поездов, отставание от графика составляет от получаса до более трех часов, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", пишет УНН-Центр.
Так, существенно выбились из графика движения до 10 поездов, в том числе: поезд № 42 Трускавец-Днепропетровск - опоздание на 3 часа. 20 мин.
Напомним, что поезд следует через: Винницу, Казатин, Городище, Т.Шевченко, Александрию, Днепр, Каменское и другие.
Сейчас более две тысячи железнодорожников устраняют последствия непогоды - расчищают пути и стрелочные переводы от снега и ликвидируют обесточивание на трех участках.