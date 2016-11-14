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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Потяг Трускавець-Дніпропетровськ затримався у дорозі через негоду

Потяг Трускавець-Дніпропетровськ затримався у дорозі через негоду

Київ • УНН

 • 6499 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Рясний снігопад вніс корективи в графік руху поїздів. Наразі затримуються в дорозі близько 10 поїздів, відставання від графіка становлять від півгодини до понад трьох годин, повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”, пише УНН-Центр.

Так, істотно вибилися із графіка руху близько 10 поїздів, зокрема: потяг № 42 Трускавець-Дніпропетровськ — запізнення на 3 год. 20 хв.

Нагадаємо, що потяг слідує через: Вінницю, Козятин, Городище, ім.Т.Шевченка, Олександрію, Дніпро, Кам’янське та інші.

Наразі понад дві тисячі залізничників усувають наслідки негоди — розчищають колії та стрілочні переводи від снігу і ліквідовують знеструмлення на трьох ділянках.

Українські Національні Новини

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