Поезд насмерть сбил малолетнего велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Черкасской области поезд насмерть сбил молодого велосипедиста. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
В Черкасской области поезд "Ивано-Франковск - Бердянск" насмерть сбил малолетнего велосипедиста, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.
Погибший был 2012 рождения.
Начато расследование по ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Как сообщал УНН, молодой человек попал под грузовой поезд во Львове, в результате чего погиб.