Поезд насмерть сбил малолетнего велосипедиста

В Черкасской области поезд "Ивано-Франковск - Бердянск" насмерть сбил малолетнего велосипедиста, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Погибший был 2012 рождения.

Начато расследование по ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Как сообщал УНН, молодой человек попал под грузовой поезд во Львове, в результате чего погиб.