Потяг на смерть збив малолітнього велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Черкащині потяг на смерть збив малолітнього велосипедиста. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Черкаській області потяг "Івано-Франківськ – Бердянськ" на смерть збив малолітнього велосипедиста, який переходив залізничну колію у невстановленому місті.
Загиблий був 2012 року народження.
Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).
Як повідомляв УНН, молодий чоловік потрапив під вантажний потяг у Львові, в результаті чого загинув.