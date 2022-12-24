Мощная снежная буря в США унесла жизни не менее 15 человек

Детали

В эти праздничные выходные в США продолжает царить холодный воздух, шторм все еще бъет сильным снегом и метелью.

Особенно в районе Буффало в Нью-Йорке из-за сильного снега и сильного ветра видимость порой была близка к нулю с пятницы по субботу.

"Не выходите из дома", — сказал Марк Полонкарз из округа Эри, в который входит Баффало, в субботу в эфире CNN всем, кто думает о путешествии в этот район или в пределах него. "Намного безопаснее находиться внутри, даже если у вас отключили электроэнергию...".

Из среды в семи штатах по меньшей мере 15 человек скончались в результате опасных для жизни условий на этой неделе на большой части страны:

• Канзас: три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с погодой.

• Кентукки: по словам официальных лиц, в штате погибли три человека, в том числе один в результате ДТП в округе Монтгомери.

• Миссури: один человек погиб после того, как караван соскользнул с ледяной дороги в замерзшую реку.

• Нью-Йорк: два человека погибли в пятницу вечером в округе Эри в различных инцидентах, когда работники экстренной медицинской помощи не смогли вовремя добраться до их домов для экстренной медицинской помощи.

• Огайо: четыре человека погибли "в результате автомобильных аварий, связанных с погодой".

• Теннесси: в пятницу Департамент здравоохранения штата Теннесси подтвердил один летальный случай, связанный со штормом.

• Висконсин: патруль штата Висконсин в четверг сообщил об одной смертельной аварии из-за зимней погоды.

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