Мощная снежная буря в США унесла жизни не менее 15 человек

ukru
Эксклюзив
16:00 • 45257 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 111585 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 119960 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106514 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101631 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 84721 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110219 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135781 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122896 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136635 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 131176 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127579 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112882 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 57917 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 43767 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225218 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255808 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194473 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200056 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235491 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 57861 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112873 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117977 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125636 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140824 просмотра
Актуальное
Мощная снежная буря в США унесла жизни не менее 15 человек

Мощная снежная буря в США унесла жизни не менее 15 человек

Киев • УНН

 • 977596 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Более 1,4 миллиона домов и предприятий в США были обесточены утром в канун Рождества. Зимний шторм оборвал линии электропередач из-за разрушительного ветра, сильного снега и опасно низкой температуры, что привело к гибели не менее 15 человек, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В эти праздничные выходные в США продолжает царить холодный воздух, шторм все еще бъет сильным снегом и метелью.

Особенно в районе Буффало в Нью-Йорке из-за сильного снега и сильного ветра видимость порой была близка к нулю с пятницы по субботу. 

"Не выходите из дома", — сказал Марк Полонкарз из округа Эри, в который входит Баффало, в субботу в эфире CNN всем, кто думает о путешествии в этот район или в пределах него. "Намного безопаснее находиться внутри, даже если у вас отключили электроэнергию...".

Из среды в семи штатах по меньшей мере 15 человек скончались в результате опасных для жизни условий на этой неделе на большой части страны:

• Канзас: три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с погодой.

• Кентукки: по словам официальных лиц, в штате погибли три человека, в том числе один в результате ДТП в округе Монтгомери.

• Миссури: один человек погиб после того, как караван соскользнул с ледяной дороги в замерзшую реку.

• Нью-Йорк: два человека погибли в пятницу вечером в округе Эри в различных инцидентах, когда работники экстренной медицинской помощи не смогли вовремя добраться до их домов для экстренной медицинской помощи.

• Огайо: четыре человека погибли "в результате автомобильных аварий, связанных с погодой".

• Теннесси: в пятницу Департамент здравоохранения штата Теннесси подтвердил один летальный случай, связанный со штормом.

• Висконсин: патруль штата Висконсин в четверг сообщил об одной смертельной аварии из-за зимней погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 70% территории США находятся под штормовым предупреждением

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы