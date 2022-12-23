70% території США перебувають під штормовим попередженням

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Сильний снігопад і вітри перевернули плани мільйонів людей на відпустку в одну з найбільш завантажених пір року, всього за кілька днів до Різдва, коли з Арктики налетів величезний холодний фронт і заморозив більшу частину країни, включаючи південні штати зі звичайно помірним кліматом.

За даними Національної метеорологічної служби, в деяких місцях температура впала нижче -40 градусів, при цьому 240 мільйонів людей - близько 72 відсотків населення США отримали штормові попередження.

Сильний холод викликав занепокоєння у більш ніж одного мільйона жителів, переважно на півдні та сході США, які станом на ранок п'ятниці були без електрики, згідно з відстеженням електроенергії poweroutage.us.

Департаменти транспорту в Північній та Південній Дакоті, Оклахомі, Айові та інших місцях повідомили про майже нульову видимість, заледенілі дороги та хуртовини і настійно закликали мешканців залишатися вдома.

За даними веб-сайту відстеження Flight Aware, понад 3520 рейсів у США вже було скасовано у п'ятницю, а ще 1900 затримано, багато з них — у міжнародних авіавузлах Нью-Йорка, Сіетла та аеропорту Чикаго О'Хара.

I-90, головну автомагістраль, що проходить через північ країни, було закрито в Південній Дакоті, і офіційні особи заявили, що вона не відкриється до пізньої п'ятниці.

"Кілька автомагістралей на даний час непрохідні… рух ділянкою дороги фізично неможливий через глибокий сніг і замети".

Синоптики AccuWeather заявили, що шторм може швидко перетворитися на так званий "бомбовий циклон" в результаті процесу, який називають "бомбогенезом", коли атмосферний тиск падає і маса холодного повітря стикається з теплим повітрям.