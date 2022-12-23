70% территории США находятся под штормовым предупреждением

Детали

Сильный снегопад и ветры перевернули планы миллионов людей на отпуск в одно из самых загруженных времен года, всего за несколько дней до Рождества, когда из Арктики налетел огромный холодный фронт и заморозил большую часть страны, включая южные штаты с обычно умеренным климатом.

По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых местах температура упала ниже -40 градусов, при этом 240 миллионов человек – около 72 процентов населения США получили штормовые предупреждения.

Сильный холод вызывал беспокойство у более чем одного миллиона жителей, преимущественно на юге и востоке США, которые на утро пятницы были без электричества, согласно отслеживанию электроэнергии poweroutage.us.

Департаменты транспорта в Северной и Южной Дакоте, Оклахоме, Айове и других местах сообщили о почти нулевой видимости, оледеневших дорогах и вьюгах и настоятельно призывали жителей оставаться дома.

По данным веб-сайта отслеживания Flight Aware, более 3520 рейсов в США уже были отменены в пятницу, а еще 1900 задержаны, многие из них — в международных авиаузлах Нью-Йорка, Сиэтла и аэропорта Чикаго О'Хара.

I-90, главная автомагистраль, проходящая через север страны, была закрыта в Южной Дакоте, и официальные лица заявили, что она не откроется до поздней пятницы.

"Несколько автомагистралей в настоящее время непроходимы… движение по участку дороги физически невозможно из-за глубокого снега и сугробов".

Синоптики AccuWeather заявили, что шторм может быстро превратиться в так называемый "бомбовый циклон" в результате процесса, называемого "бомбогенезом", когда атмосферное давление падает и масса холодного воздуха сталкивается с теплым воздухом.