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Авіакомпанії скасували 3900 рейсів до США у п'ятницю через зимовий шторм

Авіакомпанії скасували 3900 рейсів до США у п'ятницю через зимовий шторм

Київ • УНН

 • 329994 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Авіакомпанії скасували понад 3900 рейсів до США у п'ятницю. Сильний зимовий шторм порушив роботу аеропортів по всій території Сполучених Штатів, інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За даними веб-сайту відстеження рейсів FlightAware, у четвер було скасовано близько 2700 рейсів. Пасажирська залізниця Amtrak скасувала десятки поїздів на Різдво, порушивши святкові поїздки для тисяч людей.

Федеральне авіаційне управління (FAA) ввело наземні зупинки або затримки через обмерзання в ряді аеропортів США через зимову погоду. У повідомленні йдеться, що "сувора зимова погода, що переміщається через Великі озера на північний схід, матиме серйозний вплив" на рейси, додавши, що "можливі затримки рейсів з Бостона в столичні аеропорти округу Колумбія, міжнародні аеропорти Сіетл-Такома, Портленд та Аспен у Колорадо".

Станом на 8:30 ранку за тихоокеанським часом (14:30 за Грінвічем) у міжнародному аеропорту Сіетл-Такома було скасовано 40% рейсів, що вилітають.

Понад 40% рейсів із Детройтського аеропорту було скасовано, а 18% - у Чикаго О'Хара, де в п'ятницю очікуються пориви вітру зі швидкістю від 40 до 50 миль на годину.

Ще 3800 американських рейсів було затримано у п'ятницю, зокрема понад 14% рейсів American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines та Southwest Airlines.

У п'ятницю Southwest скасувала 800 рейсів, що становить близько однієї п'ятої всіх регулярних рейсів, у той час як Alaska Airlines відмінила 321, або 41% своїх рейсів.

Додамо

Глибокі морози, що охопили більшу частину Сполучених Штатів у поєднанні з сильним зимовим штормом, що назріває на Середньому Заході, залишили дві третини країни в умовах екстремальних погодних умов.

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