Напередодні святкових вихідних у США вирують сильні заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Глибокі морози, що охопили більшу частину Сполучених Штатів у поєднанні з сильним зимовим штормом, що назріває на Середньому Заході, залишили дві третини країни в умовах екстремальних погодних умов, збиваючи плани поїздок мільйонів американців. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
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Напередодні різдвяних свят прогнозується, що шторм переросте в "бомбовий циклон" над північними рівнинами і районом Великих озер у верхній частині долини Міссісіпі і західного Нью-Йорку.
Очікується, що приголомшливий холод, посилений сильним вітром, пошириться на південь до кордону США та Мексики. Попередження про сильні заморозки були розміщені в штатах Техас, Луїзіана, Алабама і Флорида на узбережжі Мексиканської затоки.
До вечора четверга в більшості 48 штатів, від штату Вашингтон до Флориди, було введено попередження про похолодання, хуртовини або інші попередження про зимову погоду, що стосуються понад 200 мільйонів людей, близько 60% населення США, повідомляє Національна метеорологічна служба (NWS).
Метеорологічна служба повідомила, що "бомбовий циклон" може викликати снігопади зі швидкістю 1,25 см за годину, спричинені ураганним вітром, знижуючи видимість майже до нуля.
Очікуються відключення електроенергії через сильний вітер, снігопад і ожеледицю, а також через вищі, ніж зазвичай, потреби в енергії.
Одним із найсерйозніших безпосередніх наслідків ще до того, як шторм повністю сформувався, було порушення комерційного повітряного руху під час напруженого періоду святкових подорожей. За даними служби відстеження рейсів FlightAware, понад 5000 американських рейсів, запланованих на четвер і п'ятницю, було скасовано, причому на два великі аеропорти в Чикаго припало майже 1300 скасувань.
Навіть президент США Байден закликав американців двічі подумати, перш ніж виходити на вулицю після четверга, назвавши шторм, що насувається, "небезпечним і загрозливим".
Температура в деяких регіонах може опуститися до мінус 40-60 градусів за вихідні, оскільки холодна повітряна маса рухається далі на схід.