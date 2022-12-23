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В канун праздничных выходных в США бушуют сильные заморозки

В канун праздничных выходных в США бушуют сильные заморозки

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Глубокие морозы, охватившие большую часть Соединенных Штатов в сочетании с сильным зимним штормом, назревающим на Среднем Западе, оставили две трети страны в условиях экстремальных погодных условий, сбивая планы поездок миллионов американцев. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

Детали

В канун рождественских праздников прогнозируется, что шторм перерастет в "бомбовый циклон" над северными равнинами и районом Великих озер в верхней части долины Миссисипи и западного Нью-Йорка.

Ожидается, что ошеломляющий холод, усиленный сильным ветром, распространится на юг до границы США и Мексики. Предупреждения о сильных заморозках были размещены в штатах Техас, Луизиана, Алабама и Флорида на побережье Мексиканского залива.

К вечеру четверга в большинстве 48 штатов, от штата Вашингтон до Флориды, были введены предупреждения о похолодании, метели или другие предупреждения о зимней погоде, касающиеся более 200 миллионов человек, около 60% населения США, сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS).

Метеорологическая служба сообщила, что "бомбовый циклон" может вызвать снегопады со скоростью 1,25 см в час, вызванные ураганным ветром, снижая видимость почти до нуля. 

Ожидаются отключения электроэнергии из-за сильного ветра, снегопада и гололеда, а также из-за более высоких, чем обычно, потребностей в энергии.

Одним из самых серьезных непосредственных последствий еще до того, как шторм полностью сформировался, было нарушение коммерческого воздушного движения во время напряженного периода праздничных путешествий. По данным службы отслеживания рейсов FlightAware, более 5000 американских рейсов, запланированных на четверг и пятницу, были отменены, причем на два больших аэропорта в Чикаго пришлось почти 1300 отмен.

Даже президент США Байден призвал американцев дважды подумать, прежде чем выходить на улицу после четверга, назвав надвигающийся шторм "опасным и угрожающим".

Температура в некоторых регионах может опуститься до минус 40-60 градусов в выходные, поскольку холодная воздушная масса движется дальше на восток.

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