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Авиакомпании отменили 3900 рейсов в США в пятницу из-за зимнего шторма

Киев • УНН

 • 329992 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Авиакомпании отменили более 3900 рейсов в США в пятницу. Сильный зимний шторм нарушил работу аэропортов по всей территории Соединенных Штатов, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным веб-сайта отслеживания рейсов FlightAware, в четверг было отменено около 2700 рейсов. Пассажирская железная дорога Amtrak отменила десятки поездов на Рождество, нарушив праздничные поездки для тысяч людей.

Федеральное авиационное управление (FAA) ввело наземные остановки или задержки из-за обледенения в ряде аэропортов США из-за зимней погоды. В сообщении говорится, что "строгая зимняя погода, которая перемещается через Большие озера на северо-восток, будет иметь серьезное влияние" на рейсы, добавив, что "возможны задержки рейсов из Бостона в столичные аэропорты округа Колумбия, международные аэропорты Сиэтл-Такома, Портленд и Аспен в Колорадо".

По состоянию на 8:30 утра по тихоокеанскому времени (14:30 по Гринвичу) в международном аэропорту Сиэтл-Такома было отменено 40% вылетающих рейсов. 

Более 40% рейсов из Детройтского аэропорта было отменено, а 18% – в Чикаго О'Хара, где в пятницу ожидаются порывы ветра со скоростью от 40 до 50 миль в час.

Еще 3800 американских рейсов были задержаны в пятницу, в том числе более 14% рейсов American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines.

В пятницу Southwest отменила 800 рейсов, что составляет около одной пятой всех регулярных рейсов, в то время как Alaska Airlines отменила 321, или 41% своих рейсов.

Добавим

Глубокие морозы, охватившие большую часть Соединенных Штатов в сочетании с сильным зимним штормом, назревающим на Среднем Западе, оставили две трети страны в условиях экстремальных погодных условий.

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