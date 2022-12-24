Потужна снігова буря у США забрала життя щонайменше 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Понад 1,4 мільйона будинків і підприємств у США були знеструмлені вранці напередодні Різдва. Зимовий шторм обірвав лінії електропередач через руйнівний вітер, сильний сніг і небезпечно низьку температуру, що призвело до загибелі щонайменше 15 людей, передає УНН із посиланням на CNN.
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У ці святкові вихідні в США продовжує панувати холодне повітря, шторм все ще б’є сильним снігом і хуртовиною.
Особливо в районі Буффало в Нью-Йорку через сильний сніг і сильний вітер видимість часом була близькою до нуля з п’ятниці по суботу.
"Не виходьте з дому", — сказав Марк Полонкарз з округу Ері, до якого входить Баффало, у суботу в ефірі CNN усім, хто думає про подорож до цього району або в межах нього. "Набагато безпечніше перебувати всередині, навіть якщо ви втратили електроенергію...".
З середи в семи штатах щонайменше 15 людей померли в результаті небезпечних і небезпечних для життя умов цього тижня на великій частині країни:
• Канзас: троє людей загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних із погодою.
• Кентуккі: за словами офіційних осіб, у штаті загинуло троє людей, у тому числі одна внаслідок ДТП в окрузі Монтгомері.
• Міссурі: одна людина загинула після того, як караван зісковзнув із крижаної дороги в замерзлу річку.
• Нью-Йорк: двоє людей загинули в п’ятницю ввечері в окрузі Ері в різних інцидентах, коли працівники екстреної медичної допомоги не змогли вчасно дістатися до їхніх домівок для екстреної медичної допомоги.
• Огайо: четверо людей загинули "внаслідок автомобільних аварій, пов’язаних із погодою".
• Теннессі: у п'ятницю Департамент охорони здоров'я штату Теннессі підтвердив один летальний випадок, пов'язаний із штормом.
• Вісконсін: патруль штату Вісконсін у четвер повідомив про одну смертельну аварію через зимову погоду.
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