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Потужна снігова буря у США забрала життя щонайменше 15 людей

Потужна снігова буря у США забрала життя щонайменше 15 людей

Київ • УНН

 • 977599 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Понад 1,4 мільйона будинків і підприємств у США були знеструмлені вранці напередодні Різдва. Зимовий шторм обірвав лінії електропередач через руйнівний вітер, сильний сніг і небезпечно низьку температуру, що призвело до загибелі щонайменше 15 людей, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

У ці святкові вихідні в США продовжує панувати холодне повітря, шторм все ще б’є сильним снігом і хуртовиною.

Особливо в районі Буффало в Нью-Йорку через сильний сніг і сильний вітер видимість часом була близькою до нуля з п’ятниці по суботу. 

"Не виходьте з дому", — сказав Марк Полонкарз з округу Ері, до якого входить Баффало, у суботу в ефірі CNN усім, хто думає про подорож до цього району або в межах нього. "Набагато безпечніше перебувати всередині, навіть якщо ви втратили електроенергію...".

З середи в семи штатах щонайменше 15 людей померли в результаті небезпечних і небезпечних для життя умов цього тижня на великій частині країни:

• Канзас: троє людей загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних із погодою.

• Кентуккі: за словами офіційних осіб, у штаті загинуло троє людей, у тому числі одна внаслідок ДТП в окрузі Монтгомері.

• Міссурі: одна людина загинула після того, як караван зісковзнув із крижаної дороги в замерзлу річку.

• Нью-Йорк: двоє людей загинули в п’ятницю ввечері в окрузі Ері в різних інцидентах, коли працівники екстреної медичної допомоги не змогли вчасно дістатися до їхніх домівок для екстреної медичної допомоги.

• Огайо: четверо людей загинули "внаслідок автомобільних аварій, пов’язаних із погодою".

• Теннессі: у п'ятницю Департамент охорони здоров'я штату Теннессі підтвердив один летальний випадок, пов'язаний із штормом.

• Вісконсін: патруль штату Вісконсін у четвер повідомив про одну смертельну аварію через зимову погоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 70% території США перебувають під штормовим попередженням

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