Потспред Великобритании при ООН: только у России есть все необходимое для отравления Скрипалей

Позже постпред Соединённого Королевства заявила, что нервно-паралитические вещества работают, когда попадают в определенные энзимы в организме человека. В больнице, куда поступили Скрпали, были проведены спецприемы детоксикации, пациенты хорошо реагировали на лечение и сейчас проходят реабилитацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Великобритании начали семь расследований против российского RT-за “дела Скрипаля”

Напомним, глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия, проводившая анализ вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Генштаба РФ Сергей Скрипаль, проведет выступление перед Советом безопасности ООН.