Потспред Великої Британії при ООН: тільки у Росії є все необхідне для отруєння Скрипалів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Постійний представник Сполученого Королівства при ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу заявила, що, на думку Лондона, тільки у Російської Федерації є технічні засоби, оперативний досвід і мотиви для отруєння Скрипалів. Недержавні суб'єкти не могли б провести подібну операцію, інформує УНН з посиланням на Twitter-акаунт ООН.
Пізніше постпред Сполученного Королівства заявила, що нервово-паралітичні речовини працюють, коли потрапляють у певні ензими в організмі людини. У лікарні, куди надійшли Скрпалі, були проведені спецприйоми детоксикації, пацієнти добре реагували на лікування і зараз проходять реабілітацію.
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Нагадаємо, глава лабораторії Організації із заборони хімічної зброї, яка проводила аналіз речовини, якою був отруєний колишній співробітник ГРУ Генштабу РФ Сергій Скрипаль, проведе виступ перед Радою безпеки ООН.