Потребность экономии и несколько меньший импорт: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Минэнерго сообщает об импорте электроэнергии из 5 соседних стран в объеме 11 015 МВт*ч. Энергетики восстановили электроснабжение для более 88 тысяч потребителей после обстрелов.
В Украине сохраняется потребность рационально потреблять электроэнергию в течение дня, на сегодня запланирован импорт из 5 соседних стран на уровне несколько меньшем по сравнению с предыдущим днем, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.
Детали
Как указали в Минэнерго, враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, что приводит к повреждению подстанций и линий электропередач, ограничивая возможности энергосистемы.
Энергетики, как сообщается, оперативно выполняют работы по восстановлению на поврежденных энергообъектах, максимально осуществляют необходимые меры для стабилизации энергосистемы.
«Призываем всех потребителей рационально потреблять электроэнергию в течение дня. Экономное потребление уменьшает нагрузку на энергосистему», - отметили в Минэнерго.
За прошедшие сутки энергетики, как указано, восстановили питание для 88 365 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.09 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - говорится в сообщении.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 015 МВт*ч и мощностью 1201 МВт, что несколько меньше по сравнению с объемом импорта днем ранее (11 419 МВт*ч и мощностью 1207 МВт).