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Потребление электроэнергии в Украине снизилось: что происходит в регионах

Потребление электроэнергии в Украине снизилось: что происходит в регионах

Киев  •  УНН

 • 8906 просмотра

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Из-за потепления потребление электроэнергии снизилось на 5,5% по сравнению с предыдущим днем. Из-за непогоды 12 населенных пунктов в двух областях остались без света.

По состоянию на утро вторника, 7 января, потребление электроэнергии снизилось из-за потепления в большинстве регионов. В результате непогоды обесточены 12 населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электричества по состоянию на 9:30, было на 5,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник. В компании это объясняют повышением температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

Вчера, 6 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Из-за более низкой температуры воздуха он был на 6,4% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 3 января. 

В Укрэнерго указали, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах. 

Последствия непогоды

В результате неблагоприятных погодных условий (гололед, сильный ветер) на утро были обесточены 12 населенных пунктов: 10 - в Ивано-Франковской области и 2 в Черкасской. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением сетей. В течение нескольких часов обесточенных абонентов планируют оживить.

В Украине утвердили паспорта энергонезависимости для каждого региона6 янв. 2025, 18:05 • 27593 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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