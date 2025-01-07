Споживання електроенергії в Україні знизилось: що відбувається в регіонах
Київ • УНН
Через потепління споживання електроенергії знизилось на 5,5% порівняно з попереднім днем. Через негоду 12 населених пунктів у двох областях залишились без світла.
Станом на ранок вівторка, 7 січня, споживання електроенергії знизилось через потепління у більшості регіонів. Внаслідок негоди знеструмлені 12 населених пунктів у двох областях. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.
Споживання
За заданими Укренерго, споживання електрики станом на 9:30, було на 5,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. У компанії це пояснюють підвищенням температури повітря у більшості регіонів України.
Вчора, 6 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Через нижчу температуру повітря він був на 6,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 січня.
В Укренерго вказали, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.
Наслідки негоди
Внаслідок несприятливих погодних умов (ожеледь, сильний вітер) на ранок були знеструмлені 12 населених пунктів: 10 – в Івано-Франківській області і 2 у Черкаській. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням мереж. Протягом кількох годин знеструмлених абонентів планують заживити.
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