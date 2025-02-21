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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потребление электричества высокое, графиков для населения нет, но в Одессе вынужденные отключения - Укрэнерго

Потребление электричества высокое, графиков для населения нет, но в Одессе вынужденные отключения - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 2219 просмотра

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В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии, для промышленности действуют ограничения до 20:00. В Одессе из-за атаки рф происходят вынужденные отключения потребителей.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня держится на высоком уровне, до 20:00 применяются меры ограничения потребления для промышленности, графиков для населения пока нет, но в Одессе есть вынужденные отключения после атаки рф, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.

Последствия обстрелов

Продолжается ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты в Одесской области. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. «Сейчас оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, что вызывает необходимость отключений промышленных и бытовых потребителей города Одесса», - говорится в сообщении.

Потребление

«Потребление электроэнергии остается стабильно высоким», - указали в Укрэнерго.

Сегодня, 21 февраля, на 8:30, как указано, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. 20 февраля суточный максимум потребления был утром - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 06:00 до 20:00 вынужденно применяются меры ограничения мощности для промышленности. Ограничения для бытовых потребителей пока не прогнозируются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго). Необходимость в экономном потреблении будет сохраняться до конца суток. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. Не включайте несколько таких устройств одновременно

- указали в Укрэнерго.

И подчеркнули: ситуация в энергосистеме может меняться. 

Зеленский об атаке рф на Одессу: после Эр-Рияда и вранья представителей рф об отсутствии ударов по энергетике - такой удар19.02.25, 09:54 • 43788 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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