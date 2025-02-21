Потребление электричества высокое, графиков для населения нет, но в Одессе вынужденные отключения - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии, для промышленности действуют ограничения до 20:00. В Одессе из-за атаки рф происходят вынужденные отключения потребителей.
Потребление электроэнергии в Украине сегодня держится на высоком уровне, до 20:00 применяются меры ограничения потребления для промышленности, графиков для населения пока нет, но в Одессе есть вынужденные отключения после атаки рф, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.
Последствия обстрелов
Продолжается ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты в Одесской области. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. «Сейчас оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, что вызывает необходимость отключений промышленных и бытовых потребителей города Одесса», - говорится в сообщении.
Потребление
«Потребление электроэнергии остается стабильно высоким», - указали в Укрэнерго.
Сегодня, 21 февраля, на 8:30, как указано, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. 20 февраля суточный максимум потребления был утром - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.
Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 06:00 до 20:00 вынужденно применяются меры ограничения мощности для промышленности. Ограничения для бытовых потребителей пока не прогнозируются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго). Необходимость в экономном потреблении будет сохраняться до конца суток. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. Не включайте несколько таких устройств одновременно
И подчеркнули: ситуация в энергосистеме может меняться.
Зеленский об атаке рф на Одессу: после Эр-Рияда и вранья представителей рф об отсутствии ударов по энергетике - такой удар19.02.25, 09:54 • 43788 просмотров