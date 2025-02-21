Споживання електрики високе, графіків для населення немає, але в Одесі вимушені відключення - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні тримається на високому рівні, до 20:00 застосовуються заходи обмеження споживання для промисловості, графіків для населення поки немає, але в Одесі є вимушені відключення після атаки рф, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Наслідки обстрілів

Триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. "Наразі оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів міста Одеса", - ідеться у повідомленні.

Споживання

"Споживання електроенергії залишається стабільно високим", - вказали в Укренерго.

Сьогодні, 21 лютого, на 8:30, як вказано, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. 20 лютого добовий максимум споживання був вранці - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Для збалансування енергосистеми сьогодні з 06:00 до 20:00 вимушено застосовуються заходи обмеження потужності для промисловості. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго). Необхідність в ощадливому споживанні зберігатиметься до кінця доби. Будь ласка, обмежте використання потужних електроприладів. Не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно - вказали в Укренерго.

І підкреслили: ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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