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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124635 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183861 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148198 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139525 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117706 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108220 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Споживання електрики високе, графіків для населення немає, але в Одесі вимушені відключення - Укренерго

Київ • УНН

 • 28854 перегляди

В Україні зберігається високий рівень споживання електроенергії, для промисловості діють обмеження до 20:00. В Одесі через атаку рф відбуваються вимушені відключення споживачів.

Споживання електроенергії в Україні сьогодні тримається на високому рівні, до 20:00 застосовуються заходи обмеження споживання для промисловості, графіків для населення поки немає, але в Одесі є вимушені відключення після атаки рф, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Наслідки обстрілів

Триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. "Наразі оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів міста Одеса", - ідеться у повідомленні.

Споживання

"Споживання електроенергії залишається стабільно високим", - вказали в Укренерго.

Сьогодні, 21 лютого, на 8:30, як вказано, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. 20 лютого добовий максимум споживання був вранці - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Для збалансування енергосистеми сьогодні з 06:00 до 20:00 вимушено застосовуються заходи обмеження потужності для промисловості. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго). Необхідність в ощадливому споживанні зберігатиметься до кінця доби. Будь ласка, обмежте використання потужних електроприладів. Не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно

- вказали в Укренерго.

І підкреслили: ситуація в енергосистемі може змінюватися. 

Зеленський про атаку рф на Одесу: після Ер-Ріяда та брехні представників рф про відсутність ударів по енергетиці - такий удар19.02.25, 09:54 • 44863 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
er-riiadЕр-Ріяд
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