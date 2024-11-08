Потребление электричества выросло на фоне ухудшения погоды: украинцев просят экономить

Потребление электроэнергии в Украине сегодня растет из-за облачной погоды и более низкой эффективности работы бытовых СЭС в большинстве областей. В вечерние часы сохраняется необходимость экономного потребления, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.

Потребление

«Сегодня, 8 ноября, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 5% выше, чем в предыдущий день - в четверг, 7 ноября», - сообщили в компании.

Объяснили это снижением температуры воздуха по сравнению с предыдущим днем. А также - установлением облачной погоды в большинстве регионов Украины, кроме южных, что приводит к снижению эффективности работы бытовых СЭС

«В часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы», - отметили в Укрэнерго.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 2 395 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 307 МВт.