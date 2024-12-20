Потребление электричества упало из-за потепления, но дефицит сохраняется - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за потепления потребление электричества в Украине снизилось на 1,8% по сравнению с предыдущим днем. Несмотря на это, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, продолжается импорт из 5 стран.
Потребление электричества в Украине сегодня демонстрирует тенденцию к снижению из-за потепления, впрочем, на фоне дефицита, есть необходимость экономного потребления электроэнергии, сообщили в пятницу в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Потребление
«Потребление демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 20 декабря, по состоянию на 7:00, уровень потребления электроэнергии был на 1,8% ниже, чем в предыдущий день - в четверг. Вчера, 19 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,8% ниже, чем максимум предыдущего дня - в среду, 18 декабря. Это объясняется повышением температуры воздуха в большинстве областей», - сообщили в компании.
В Укрэнерго отмечают, что «сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности». «Поэтому необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется», - указали в НЭК.
Импорт
Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 11 419 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 207 МВт.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.09 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.