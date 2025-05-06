Потребление электричества растет, из-за непогоды без света часть жителей в двух областях - Укрэнерго

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии
08:22 • 9644 просмотра

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

Эксклюзив
07:11 • 14845 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

05:57 • 34942 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

04:48 • 24756 просмотра

День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Эксклюзив
04:00 • 26539 просмотра

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Эксклюзив
5 мая, 14:12 • 50855 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 124215 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 189341 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 189485 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 177253 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
2.6м/с
54%
749 мм
Популярные новости

В Венгрии на потухшем вулкане обнаружили сокровища возрастом 3400 лет

5 мая, 23:26 • 20991 просмотра

Ночью москву атаковали беспилотники: что известно о последствиях

5 мая, 23:52 • 29451 просмотра

"Сегодня наступления не будет": бойцы ВСУ сорвали попытку продвижения оккупантов на Покровском направлении

6 мая, 02:03 • 21800 просмотра

Ракетный корабль с "Калибрами" вышел из акватории Черного моря - ВМС ВСУ

03:22 • 24297 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 19373 просмотра
публикации

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

05:57 • 34985 просмотра

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 87420 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 189353 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 189497 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 239914 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

05:59 • 8316 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 20083 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 16363 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 80813 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 79314 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Потребление электричества растет, из-за непогоды без света часть жителей в двух областях - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 5378 просмотра

Из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях. Потребление электроэнергии растет из-за облачной погоды и похолодания.

Потребление электричества растет, из-за непогоды без света часть жителей в двух областях - Укрэнерго

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Из-за непогоды полностью или частично обесточены 11 населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Непогода

"Вследствие неблагоприятных погодных условий - на утро оставались обесточенными 11 населенных пунктов в двух областях", - сказано в сообщении.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Бригады облэнерго, как указано, планируют запитать всех потребителей до конца текущих суток.

Потребление

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 6 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,1% выше, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник. Причина - облачная погода и осадки в части областей, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций. А также - похолодание в части регионов Украины", - говорится в сообщении.

Вчера, 5 мая, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего рабочего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Ситуация в энергосистеме может меняться.

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль29.04.25, 13:23 • 95529 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаПогода и окружающая среда
Укрэнерго
Украина
Brent
$61.57
Bitcoin
$94,370.70
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,379.00
Ethereum
$1,806.47