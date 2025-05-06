Потребление электричества растет, из-за непогоды без света часть жителей в двух областях - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях. Потребление электроэнергии растет из-за облачной погоды и похолодания.
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Из-за непогоды полностью или частично обесточены 11 населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Непогода
"Вследствие неблагоприятных погодных условий - на утро оставались обесточенными 11 населенных пунктов в двух областях", - сказано в сообщении.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Бригады облэнерго, как указано, планируют запитать всех потребителей до конца текущих суток.
Потребление
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 6 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,1% выше, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник. Причина - облачная погода и осадки в части областей, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций. А также - похолодание в части регионов Украины", - говорится в сообщении.
Вчера, 5 мая, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего рабочего дня.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Ситуация в энергосистеме может меняться.
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