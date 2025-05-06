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Споживання електрики зростає, через негоду без світла частина жителів у двох областях - Укренерго

Київ • УНН

 • 6660 перегляди

Через негоду знеструмлено 11 населених пунктів у двох областях. Споживання електроенергії зростає через хмарну погоду та похолодання.

Споживання електрики зростає, через негоду без світла частина жителів у двох областях - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Через негоду повністю або частково знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Негода

"Внаслідок несприятливих погодних умов - на ранок залишались знеструмленими 11 населених пунктів у двох областях", - сказано у повідомленні.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Бригади обленерго, як вказано, планують заживити всіх споживачів до кінця поточної доби.

Споживання

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 6 травня, станом на 9:30, його рівень був на 3,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня - у понеділок. Причина - хмарна погода та опади у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. А також - похолодання у частині регіонів України", - ідеться у повідомленні.

Учора, 5 травня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль29.04.25, 13:23 • 95533 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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