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Потребление электричества падает второй день - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Потребление электроэнергии в Украине снижается. Укрэнерго призывает пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00 для поддержки энергосистемы.

Потребление электричества падает второй день - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине снижается второй день подряд, но по возможности следует перенести активное энергопотребление на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций и пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00, сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 2 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3% меньше, чем в это же время предыдущего дня - в четверг", - говорится в сообщении.

Вчера, 1 мая, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00", - указали в компании.

И добавили, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Потребление электричества падает, но дневные часы для мощной техники оптимальны - Укрэнерго01.05.25, 11:39 • 9300 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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