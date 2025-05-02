Споживання електрики падає другий день - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні знижується другий день поспіль, але за можливості слід перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій і користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00, повідомили у п'ятницю у НЕК "Укренерго", пише УНН.

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"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 2 травня, станом на 9:30, його рівень був на 3% меншим, ніж в цей же час попереднього дня - у четвер", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 1 травня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00", - вказали у компанії.

І додали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Споживання електрики падає, але денні години для потужної техніки оптимальні - Укренерго