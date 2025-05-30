Потребление электричества падает на фоне потепления, но включать мощную технику стоит днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению на фоне улучшения погоды, но активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время и пользоваться мощной техникой с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 30 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,8% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Это объясняется безоблачной погодой в большинстве регионов, что обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

Вчера, 29 мая, суточный максимум потребления был вечером - на 3,5% ниже, чем максимум предыдущего дня. Это объяснили существенным потеплением на всей территории Украины.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Учитывая высокую эффективность работы солнечных электростанций, сегодня активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отметили в Укрэнерго.

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