Споживання електрики падає на тлі потепління, але вмикати потужну техніку варто вдень - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії падає завдяки погоді та сонячним станціям. В "Укренерго" просять використовувати потужні прилади з 10:00 до 18:00, щоб підтримати енергосистему.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження на тлі покращення погоди, але активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час і користуватися потужною технікою з 10:00 до 18:00, повідомили у НЕК "Укренерего" у п'ятницю, пише УНН.
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"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 30 травня, станом на 9:30, його рівень був на 3,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється безхмарною погодою у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.
Учора, 29 травня, добовий максимум споживання був увечері - на 3,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Це пояснили суттєвим потеплінням на всій території України.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - наголосили в Укренерго.
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