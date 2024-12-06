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Потребление электричества остается высоким, импорт запланирован из пяти стран - Укрэнерго

Киев  •  УНН

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В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений света из-за повреждения энергосистемы. Импорт электроэнергии осуществляется из пяти стран общим объемом 14 514 МВт•ч.

В результате обстрелов армией рф энергосистемы Украины сегодня, 6 декабря, по всей стране продолжат действовать графики почасовых отключений света. В Укрэнерго призывают экономно пользоваться электроприборами  в течение всех суток, пишет УНН

Детали

По данным Укрэнерго, потребление остается высоким, впрочем соответствует сезонным показателям. Сегодня, 6 декабря, по состоянию на 9: 30, его уровень был таким же, как в это время в четверг.

Вчера, 5 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на том же уровне, что и в среду, 4 декабря.

Впрочем из-за атак рф в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности.

"На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах", - указали в компании.

По данным Укрэнерго, сегодня импорт электричества будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 14 514 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1154 МВт.

Дополнение 

Сегодня для экономии электроэнергии будет применено одну-две очереди отключений.

для бытовых потребителей:

06:00 – 07:00 - одна очередь отключений;

07: 00 - 20: 00-две очереди отключений;

20: 00-22: 00-одна очередь отключений.

для промышленности и бизнеса 

05:00 - 23: 00 — применение графиков ограничения мощности

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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